ГПУ заподозрила должностных лиц "Укроборонпрома" в отмывании $7,4 миллиона

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Украины заподозрила должностных лиц госконцерна "Укроборонпром" в переводе 7,4 миллиона долларов на фиктивную фирму, сообщил в среду на брифинге генпрокурор Юрий Луценко.

"В пятницу медиасообщество не заметило событие, когда, несмотря на серьезное сопротивление, Государственная фискальная служба вместе с Генеральной прокуратурой провела обыск на ГП "Укроборонпром". Мы обоснованно подозреваем, что должностные лица этого госпредприятия на уже установленную следствием фиктивную структуру перевели 200 миллионов (гривен или 7,4 миллиона долларов — ред.) оборонного бюджета", — заявил Луценко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

По информации украинских СМИ, в минувшую пятницу сотрудники Генпрокуратуры и фискальной службы провели обыски у руководителей госпредприятия "Спецтехноэкспорт" (входит в состав "Укроборонпрома").