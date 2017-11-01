В Раде зарегистрировали два проекта постановления об отстранении Авакова

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Два проекта постановления об отстранении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от должности зарегистрированы на сайте Верховной рады.

Автором инициативы первого проекта постановления "Об отстранении Авакова от выполнения полномочий министра внутренних дел Украины" выступил внефракционный депутат Юрий Левченко. Инициатором второго — "с требованием отстранить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от исполнения обязанностей на время расследования НАБУ дела о закупке рюкзаков МВД в течение 2014-2015 годов" выступил депутат парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин.

Объяснительные записки к обоим документам в системе Верховной рады отсутствуют.

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов при закупке рюкзаков для МВД в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД считают, что это дело направлено на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (тогда заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.