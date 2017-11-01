ЦРУ опубликовало свыше 70 тысяч изображений с компьютера бен Ладена

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. ЦРУ в среду опубликовало свыше 70 тысяч изображений из файлов, обнаруженных на компьютере главаря террористической группировки "Аль-Каида*" Усамы бен Ладена в мае 2011 года.

В большинстве случаев речь идет о ничем не примечательных изображениях: различных компьютерных обозначениях, цифровых схемах и рисунках. Как правило, понять, что именно они обозначают, невозможно, поскольку пояснения к ним отсутствуют.

Один из файлов представляет собой ссылку на бесплатный тест с предложением проверить, может ли человек участвовать в лотерее на получение грин-карты — вида на жительство в США. Другой — фотография обложки написанной в 2006 книги Terror on the Internet американского автора Гэбриела Уэйманна. Есть там также фото обложки книги, посвященной Чарлзу Дарвину.

Кроме того, в собрании, опубликованном на сайте ЦРУ, есть фотографии ряда приспособлений для усовершенствования огнестрельного оружия, а также изображения старинных арабских монет, реклама различных компаний, в том числе и американских.

Судя по публикации, бен Ладен хранил у себя на компьютере фотографии мечетей, одна из которых в названии файла названа "радикальной пакистанской".

Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.

*Террористическая группировка, запрещенная в России