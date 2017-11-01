В Саудовской Аравии создали службу по борьбе с киберпреступлениями

ДУБАЙ, 1 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия создала новый орган по борьбе с киберпреступлениями после ряда попыток взлома правительственных сайтов за последние несколько месяцев, сообщает издание Arabian Business со ссылкой на королевский указ, который был издан в среду.

Целью создания службы, согласно указу, является укрепление кибербезопасности страны и защита ее жизненно важных интересов, защита национальной безопасности и ключевой инфраструктуры.

Новый орган будет напрямую подчиняться королю.

Главой службы стал государственный министр (министр без портфеля) Мусаид бен Мухаммед аль-Эйбан. Ему подчиняются руководители служб безопасности, высшие чины МВД и министерства обороны.