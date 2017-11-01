Хаменеи заявил, что сотрудничество России и Ирана поможет "изолировать США"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Верховный лидер Иран аятолла Али Хаменеи заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что сотрудничество Ирана и России поможет "изолировать США", говорится на сайте Хаменеи.
"У вас сильная личность, и вы люди для принятия решений и работы, поэтому с Россией можно сотрудничать в том, что касается больших действий, которые требуют решимости и настойчивости как от супердержавы, и можно сотрудничать с ней логически", — добавил он.
В среду президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, президентом ИРИ Хасаном Роухани и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.