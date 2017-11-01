Хаменеи заявил, что сотрудничество России и Ирана поможет "изолировать США"

Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017

Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Верховный лидер Иран аятолла Али Хаменеи заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что сотрудничество Ирана и России поможет "изолировать США", говорится на сайте Хаменеи.

"Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку такими способами, как отказ от доллара и замена его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях", — сказал Хаменеи в ходе встречи с Путиным.

"У вас сильная личность, и вы люди для принятия решений и работы, поэтому с Россией можно сотрудничать в том, что касается больших действий, которые требуют решимости и настойчивости как от супердержавы, и можно сотрудничать с ней логически", — добавил он.

В среду президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, президентом ИРИ Хасаном Роухани и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.