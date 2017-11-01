Документы бен Ладена показывают разногласия террористов, считают в ЦРУ

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Документы Усамы бен Ладена показывают разногласия среди террористов, говорится в пресс-релизе Центрального разведывательного управления США.

В среду ЦРУ сообщило о публикации 470 тысяч документов, полученных при операции по ликвидации "террориста номер один" бен Ладена. Документы включают текстовые файлы, аудио и видео, а также системные файлы программного обеспечения.

"Эти материалы, как и в прошлых публикациях, показывают истоки разногласий, которые существуют сейчас между "Аль-Каидой"* и ИГ* (обе запрещены в РФ — ред.) Они показывают также стратегические, доктринальные и религиозные разногласия внутри "Аль-Каиды"* и ее союзников и лишения, с которыми сталкивалась "Аль-Каида"* на момент смерти бен Ладена", — уточнили в ЦРУ.

Также материалы содержат информацию о том, как в "Аль-Каиде"* готовились отмечать десятилетие терактов в США 11 сентября 2001 года. Документы свидетельствуют о том, что в "Аль-Каиде"* пытались использовать "арабскую весну" — смену власти в ряде арабских стран в результате массовых выступлений — в целях терроризма. Кроме того, документы показывают "усилия бен Ладена по сохранению единства внутри группировки и среди ее подразделений, несмотря на разногласия по тактике и доктрине", уточняет ЦРУ.

Кроме того, в документах описывается, как в "Аль-Каиде"* пытались восстановить репутацию террористической группировки среди мусульман, заявляют специалисты ЦРУ.

Бен Ладен был убит в Пакистане в мае 2011 года спецназом США.

* Террористическая организация, запрещенная в России.