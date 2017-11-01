Антикоррупционное агентство Украины проверит мэра Киева

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) начало проверку возможных коррупционных действий мэра Киева Виталия Кличко, который, по данным СМИ, летал на частном самолете с крупными киевскими застройщиками, сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на копию соответствующего документа агентства.

"Национальное агентство по противодействию коррупции получило информацию о возможном нарушении вами требований статей закона "О предотвращении коррупции", в связи с чем НАПК проводит сбор фактических данных, на основании которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения, связанного с коррупцией", — говорится в копии письма, которым НАПК уведомило киевского градоначальника о начале расследования.

В письме отмечается, что информация о возможном коррупционном правонарушении Кличко содержится в журналистском расследовании программы "Схема", в котором рассказывается, как мэр Киева летал на чартерном самолете с крупными киевскими застройщиками.

По данным НАПК, в действиях Кличко могут быть признаки "нарушения определенных законом ограничений по получению подарков для чиновников" и "нарушения требований закона о предотвращении конфликта интересов чиновников" по кодексу Украины об административных нарушениях. Максимальная санкция этих статей предусматривает штраф.

В связи с началом расследования Кличко 2 ноября в 11.00 (12.00 мск) вызывают на допрос в НАПК для дачи пояснений.

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