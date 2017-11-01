Подозреваемый в совершении теракта в США не вставал на консульский учет

ТАШКЕНТ, 1 ноя – РИА Новости. Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке, не вставал на консульский учет в США и не возвращался на родину, сообщило в среду агентство "Жахон" при МИД республики.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Власти считают произошедшее терактом.

"Тридцать первого октября этого года в Нью-Йорке произошел теракт, в совершении которого подозревается 29-летний гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов. Компетентные органы Республики Узбекистан подтверждают данное предположение", — говорится в сообщении.

По данным "Жахон", в 2010 году Саипов выиграл визовую лотерею "грин-карт" и в том же году выехал в США. В последние несколько лет он состоял в гражданском браке с уроженкой Узбекистана, также временно проживающей в США.

"До выезда в США Саипов не привлекался к уголовной ответственности и в целом в поле зрения правоохранительных органов не попадал", — сообщает "Жахон".

По данным МИД, находясь в США, Саипов не вставал на консульский учет в диппредставительствах Узбекистана, как это положено делать в соответствии с юридическими нормами. "С того момента Саипов ни разу не приезжал в Узбекистан и не виделся со своими родителями, которые все еще проживают в Ташкенте", — уточняет "Жахон".