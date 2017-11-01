Трамп и Мэй высказались за усиление координации в борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили в среду по телефону теракт в Нью-Йорке и борьбу с терроризмом, сообщат пресс-служба Белого дома.

"Премьер-министр выразила свои соболезнования по поводу теракта в Нью-Йорке 31 октября. Президент Трамп и премьер-министр отметили важность более тесной координации в борьбе с терроризмом между США и Соединенным Королевством", — говорится в сообщении.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Им оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Власти считают произошедшее терактом.