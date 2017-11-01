Иракские военные готовы атаковать курдов в случае обстрела с их стороны

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук

КАИР, 1 ноя — РИА Новости. Иракские военные атакуют курдские вооруженные формирования пешмерга в случае обстрела с их стороны, об этом в среду заявило объединенное командование иракской армии.

Иракские военные и курдские ополченцы провели уже три раунда переговоров в Мосуле и Курдистане, Багдад требует от курдов передать ему контроль за КПП между Иракским Курдистаном и Турцией и за аэропортами, а также сократить число курдских ополченцев пешмерга или перевести их под командование Ирака.

В среду вечером иракская армия заявила, что курдское руководство отказалось от всех достигнутых ранее договоренностей с иракской делегацией. По данным иракских военных, пешмерга использовала переговоры для передислокации своих частей и возведения оборонительных укреплений.

"Если вооруженные группировки, связанные с Эрбилем, выпустят ракеты, снаряды, откроют огонь по федеральным войскам, что приведет к убийству военнослужащих, то они будут атакованы", — говорится в заявлении объединенного командования.

Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в пятницу официально объявил о приостановке военных действий на севере страны на сутки. Согласно заявлению его пресс-службы, приостановка боев призвана предоставить возможность для деятельности объединенной технической группы федеральных сил и сил Иракского Курдистана для размещения иракской армии во всех спорных регионах, а также в районе Файш-Хабур и на международных границах. Позже режим прекращения огня был продлен на неопределенное время.