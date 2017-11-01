Губернатор и мэр Нью-Йорка раскритиковали Трампа за заявления после теракта

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выступил с резкой критикой предложения президента Дональда Трампа о введении более серьёзного контроля по въезду в США граждан других стран после произошедшего теракта.

"Мы за запрет на въезд конкретных людей, а не других людей по их религиозному или прочим признакам", — сказал де Блазио в рамках конференции для журналистов в Нью-Йорке.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал подобные заявления Трампа "политизированными" и "небрежными".

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник после теракта в Нью-Йорке, что США не допустят на свою территорию террористическую группировку "Исламское государство"*.

"Мы не должны позволить ИГ* вернуться или проникнуть в нашу страну после того, как нанесли им поражение на Ближнем Востоке и повсюду. Достаточно!" — написал Трамп в Twitter. И добавил, что уже дал соответствующее поручение министерству внутренней безопасности об ужесточении иммиграционных правил.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован.

К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Полиция сообщила, что он готовил теракт несколько недель и совершил его от имени ИГ*.