Трамп заявил, что назовет имя нового главы ФРС в четверг

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Имя нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) будет объявлено в четверг после обеда, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я оповещу вас завтра об этом после обеда", — сказал глава Белого дома журналистам в среду в Вашингтоне.

Четырехлетний срок нынешнего главы ФРС Джанет Йеллен на этом посту заканчивается в феврале 2018 года. Трамп имеет право не переназначить Йеллен, и хотя подобное решение порвет с традицией, когда президент обычно переназначает главу ФРС после первого срока, источники Блумберг уверяли, что президент склонен выбрать на пост главы регулятора нынешнего члена совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла.