Россия, Иран и Азербайджан намерены углубить взаимодействие в энергетике

ТЕГЕРАН, 1 ноя — РИА Новости. Москва, Баку и Тегеран по итогам встречи на высшем уровне намерены углубить взаимодействие на международных энергетических площадках и расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере, говорится в заявлении, подписанном президентами России, Ирана и Азербайджана Владимиром Путиным, Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым.

"Стороны отмечают ключевую роль Российской Федерации, Азербайджанской республики и Исламской Республики Иран в устойчивом функционировании региональных и мировых энергетических рынков, поддерживают расширение сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сферах, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, транспортировке и своповых поставок сырой нефти и нефтепродуктов, а также углубление взаимодействия на международных энергетических площадках", — говорится в заявлении.

Стороны, кроме того, высказались в поддержку реализации проекта по соединению электросетей трех государств и договоренностей по торговле электроэнергией.