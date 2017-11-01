Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен в окружении своих помощников и телохранителей вооруженных на встрече в Афганистане

Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен в окружении своих помощников и телохранителей вооруженных на встрече в Афганистане

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало почти полмиллиона документов, полученных при ликвидации "террориста номер один", главаря "Аль-Каиды*" Усамы бен Ладена.

"Сегодня мы опубликовали почти 470 тысяч файлов, полученных в ходе рейда 2011 года на жилой комплекс Усамы бен Ладена в пакистанском Абботабаде. Директор ЦРУ (Майк) Помпео распорядился опубликовать их в интересах прозрачности, а также для того, чтобы публика лучше поняла "Аль-Каиду*" и Усаму бен Ладена", — сообщило ЦРУ в Twitter.

Директор ЦРУ Майк Помпео распространил заявление, в котором сказал, что ЦРУ и дальше будет стараться быть более прозрачным ведомством.

"Сегодняшняя публикация полученных писем, видео, аудиофайлов и других материалов дает американцам возможность получить дополнительное представление о планах и деятельности данной террористической организации. ЦРУ продолжит изыскивать возможности делиться информацией с американцами в соответствии с нашими обязательствами по защите национальной безопасности", — сказал Помпео.

База данных содержит, помимо текста, аудио и видео, также системные файлы программного обеспечения, сообщает ЦРУ. Материалы опубликованы в оригинале на арабском языке.

*Террористическая группировка, запрещенная в России