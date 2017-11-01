Москва, Тегеран и Баку заявили о необходимости соблюдения СВПД по Ирану

ТЕГЕРАН, 1 ноя — РИА Новости. Россия, Иран и Азербайджан по итогам переговоров на высшем уровне заявляют о необходимости соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

По итогам переговоров в Тегеране президенты России, Ирана и Азербайджана Владимир Путин, Хасан Роухани и Ильхам Алиев подписали совместное заявление.

"Стороны, подчеркивая особую важность Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в качестве примера эффективно работающей договоренности по урегулированию сложной международной проблемы, признают, что его успешная реализация требует от всех участников неукоснительного исполнения своих обязательств при должном использовании Исламской Республикой Иран и другими участниками Совместного плана преимуществ, предусмотренных его положениями", — говорится в заявлении.

Там отмечается, что стороны принимают во внимание подтвержденную МАГАТЭ приверженность Ирана взятым в рамках плана обязательствам и "напоминают об обязанности всех государств-членов ООН оказывать содействие в исполнении этой многосторонней договоренности".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.