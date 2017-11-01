Датская полиция уточнила свое заявление по делу о подлодке Nautilus

СТОКГОЛЬМ, 1 ноя – РИА Новости. Полиция Копенгагена после критики адвоката уточнила свое последнее заявление по делу владельца подлодки Nautilus Петера Мадсена, подозреваемого в убийстве шведской журналистки Ким Валль.
В понедельник полиция, в частности, сообщила, что Мадсен на допросе в средине октября сказал, что Ким Валль умерла в результате отравления угарным газом на подлодке в тот момент, когда он находился на палубе подлодки, а также признал, что именно он впоследствии расчленил тело и сбросил его в бухту Кёге.
Адвокат подозреваемого Бетина Хальд Энгмарк заявила в среду, что следователи неправильно истолковали показания ее клиента. "Мой клиент не знает, почему она умерла", — сказала она датскому телеканалу TV2. "Я была на месте во время допроса. Я прочитала весь текст его объяснения. И нигде он не сказал, что знает, отчего она умерла", — добавила адвокат.
Мадсен находится под арестом до 15 ноября. Он подозревается в непристойном обращении с телом, в том числе и сексуального характера, а также в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать статью о Мадсене. Планируется, что суд по делу изобретателя начнется 8 марта и закончится 25 апреля 2018 года.
В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила ноги и голову журналистки и следов перелома на черепе нет. Полиция продолжает поиск рук журналистки и пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели. Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая.