Датская полиция уточнила свое заявление по делу о подлодке Nautilus

СТОКГОЛЬМ, 1 ноя – РИА Новости. Полиция Копенгагена после критики адвоката уточнила свое последнее заявление по делу владельца подлодки Nautilus Петера Мадсена, подозреваемого в убийстве шведской журналистки Ким Валль.

В понедельник полиция, в частности, сообщила, что Мадсен на допросе в средине октября сказал, что Ким Валль умерла в результате отравления угарным газом на подлодке в тот момент, когда он находился на палубе подлодки, а также признал, что именно он впоследствии расчленил тело и сбросил его в бухту Кёге.

Адвокат подозреваемого Бетина Хальд Энгмарк заявила в среду, что следователи неправильно истолковали показания ее клиента. "Мой клиент не знает, почему она умерла", — сказала она датскому телеканалу TV2. "Я была на месте во время допроса. Я прочитала весь текст его объяснения. И нигде он не сказал, что знает, отчего она умерла", — добавила адвокат.

"Полиция Копенгагена уточняет, что подозреваемый Петер Мадсен объяснил, что Ким Валль могла умереть из-за отравления угарным газом. Он не утверждал, что именно это стало причиной смерти", — сказал в среду руководитель следствия Йенс Мёллер, слова которого процитированы на сайте Радио Дании DR

Мадсен находится под арестом до 15 ноября. Он подозревается в непристойном обращении с телом, в том числе и сексуального характера, а также в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать статью о Мадсене. Планируется, что суд по делу изобретателя начнется 8 марта и закончится 25 апреля 2018 года.

Ким Валль исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа вечером. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала крышка люка весом в 70 кг, когда Валль стояла под ней. Ее расчлененное тело обнаружили после нескольких дней поиска без головы и конечностей.

В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила ноги и голову журналистки и следов перелома на черепе нет. Полиция продолжает поиск рук журналистки и пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели. Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая.