Небензя назвал бессмысленной санкционную политику США в отношении Кубы

ООН, 1 ноя — РИА Новости. Россия считает несправедливой и бессмысленной санкционную политику США в отношении Кубы, выступает за отмену экономической блокады, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Исходим из контрпродуктивности, несправедливости и бессмысленности такой дискриминационной практики", — заявил Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу об отмене экономической блокады США в отношении Кубы.

"Решительно выступаем за безотлагательную отмену введенной без малого 60 лет назад американской блокады Кубы во всех ее проявлениях, солидаризируясь с мнением подавляющего большинства членов мирового сообщества", — подчеркнул Небензя.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне этого года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.