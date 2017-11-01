Решение Саудовской Аравии дать гражданство роботу Софии вызвало критику

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Решение Саудовской Аравии дать гражданство королевства роботу-женщине без хиджаба, не знающей арабского языка, а именно такие требования предъявляются к женщинам в королевстве, вызвало критику и неудомение.

Саудовская Аравия стала первой в мире страной, предоставившей гражданство роботу. Женщина-робот София производства гонконгской компании получила гражданство на международном форуме в Эр-Рияде.

В Twitter появился набравший популярность хэштег "София призывает отменить попечительство". Женщины в королевстве не имеют права выходить из дома, не надев хиджаб и без сопровождения попечителя – мужа, брата или другого родственника. Робот София же предстала на выставке без попечителя и хиджаба.

"Женщины в Саудовской Аравии совершали самоубийство, потому что не могли выйти из дома, а София бегает туда-сюда. Согласно законам королевства, немусульмане не могут получить гражданство. София приняла ислам? Что за религия у этой Софии и почему она не в хиджабе? Если бы она подала заявление на гражданство, будучи человеком, то не получила бы его", — заявил журналу Newsweek директор института проблем Персидского залива Али аль-Ахмед.

"У этого робота есть гражданство, но люди все еще считают других людей вне закона", — написала в Twitter актриса Розарио Доусон.

"Не иронично ли то, что Саудовская Аравия дала гражданство роботу Софии, у которой больше прав, чем у женщин? Или это типично, так как они ее контролируют?", — пишет в соцсети пользователь Irishsweets.

"Хочу стать однажды Софией и получить свои права", — пишет пользователь Twitter под ником Indeed, локация которого обозначена как Саудовская Аравия.

"У нее саудовский паспорт! Хорошо, она получила на него разрешение от попечителя и паспорт доставили ему за нее? Или же она особенная и все сделала сама?", — цитирует канал ABC сообщение Twitter-аккаунта SayHend.