Суд в Киеве избирет меру пресечения сыну главы МВД Украины

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру, следует из трансляции, которую в среду ведут украинские телеканалы.

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что следствие будет просить суд избрать Авакову меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 187 тысяч долларов.

Подозреваемый Аваков доставлен в зал заседаний для участия в рассмотрении ходатайства. Кроме того, присутствуют большое число журналистов, многим из них не удалось попасть в зал из-за отсутствия свободных мест.

Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (тогда заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.