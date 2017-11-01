Власти Греции обеспокоены значительным ростом потока мигрантов

АФИНЫ, 1 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство миграционной политики Греции обеспокоено значительным ростом потока мигрантов, ухудшением обстановки на островах и проблемами подготовки лагерей беженцев к зиме, заявил министр Яннис Музалас на пресс-конференции в среду.

Власти впервые открыто признали, что количество прибывающих в страну беженцев выросло после закрытия границ Европы. В середине сентября Музалас на вопрос корреспондента РИА Новости о росте миграционного потока ответил, что уровень остается прежним, а сезонный рост отмечался в это же время в прошлом году.

В то же время чиновники в правительстве неофициально говорили РИА Новости, что в правительстве обеспокоены ростом миграционного потока, но не могут определить его природу и причины, связано ли это с изменением политики Турции.

"У нас есть изменения. С 15-20 августа есть рост потока беженцев по сравнению с тем, что было после установления соглашения между Европой и Турцией. В среднем ежедневно прибывали в марте 56 человек, в июле — 87. С 15 августа был рост ежедневных прибытий до 156 человек. В сентябре — 214 человек в день. Это продолжается и в октябре, с небольшим падением. Полных данных за месяц пока нет", — сказал Музалас.

По его словам, вырос поток и по суше, через границу с Турцией на Эвросе. В августе рост был на 170%, в сентябре — на 282%, в среднем повышение составило 200%, сообщил министр.

"Это наибольшее количество беженцев и мигрантов, которые пытаются попасть в Европу за последнее время", — признал он.

"Это создает новую ситуацию. Появились трудности, но мы считаем, что соглашение между ЕС и Турцией продолжает действовать. Если позавчера на Лесбос, например, и прибыли 110 человек, это огромная разница по сравнению с 5 и 6 тысячами человек, прибывавшими до заключения соглашения между ЕС и Турцией. Правительство обеспокоено этим ростом. Мы не считаем, что со стороны Турции отменено соглашение с ЕС. Мы усилили дипломатическую активность, чтобы удостовериться, что соглашение с обеих сторон действует", — сказал министр.

Музалас заявил, что наибольшие трудности на островах.

"Долгое время не было проблем. Они начались с 15 августа. Очень плохое положение в этот момент в Митилини (на Лесбосе). Условия размещения людей очень тяжелые", — сказал он, сообщив, что принимаются меры, строятся новые лагеря.

"Программа правительства действует. Увеличивается число центров размещения. Однако есть и большое противодействие некоторых мэров островов и населения островов. Есть и ультраправые, расистские точки зрения, они мешают строительству лагерей", — сказал Музалас.

По его словам, тяжелая ситуация и на других островах.

Правительство старается оперативно вывозить беженцев и мигрантов с островов — "ежедневно в Пирей прибывают суда с беженцами".

Музалас заявил, что должно выполняться соглашение о возвращении нелегальных мигрантов с островов в Турцию и обязательства Европы по размещению их в европейских странах.

"Правительство должно предостеречь мигрантов и беженцев от безвыходного путешествия. Нам надо защитить страну от такого большого количества беженцев и мигрантов, которых мы не можем держать здесь с соблюдением всех их прав", — сказал Музалас.

Он категорически опроверг утверждения ряда европейских изданий, что Греция незаконно отправляет мигрантов в Европу. "Границы закрыты. Никто не приезжает с мечтой жить в Греции", — заявил он.

Музалас сообщил, что, например, на Лесбосе есть 2,2 тысячи мест для беженцев, но прибыло более 5 тысяч человек. Подобная ситуация на Самосе, Леросе. Министр поблагодарил владельцев гостиниц, которые размещают у себя беженцев.

"Правительство Греции на случай чрезвычайной ситуации держит в резерве и "плавучие гостиницы" — круизные лайнеры для размещения беженцев и мигрантов", — сказал Музалас. Он не сообщил, сколько судов готовы, сказав лишь, что есть два типа судов — на 200 и на 500 мест.

Музалас считает необоснованными опасения жителей островов в связи с ростом иммиграционных потоков.

"Почему люди боятся? Потому что они боятся, что у них не будет туризма. В этом году на островах был значительной рост туристов", — сказал Музалас. По его словам, министерство миграционной политики сделало многое, чтобы сохранить на островах безвизовый режим для туристов из Турции.

Музалас опроверг и публикации о росте преступности из-за миграции.

"Полиция нам сообщила, что на Самосе и Митилини преступность выросла из-за мигрантов и беженцев немного меньше, чем на 1%. На других островах — меньше чем на 0,5%", — сказал он.

Муазалас сообщил также, что на материковой части Греции правительство закроет лагеря беженцев в Элевсине, Трикале, Волосе.

"Мы их закроем, уберем там все, но мы не отдадим, мы их сохраним за министерством. Страна должна быть готова к худшему", — заявил он.

Муазалас сообщил также, что Греция обратилась к Евросоюзу с просьбой немного раньше выдать деньги по программе помощи мигрантам, не меняя ее бюджета. "Это нужно для того, чтобы на зиму разместить беженцев по квартирам, нам нужно разместить их до марта", — сказал он.

На вопрос, из каких стран прибывают беженцы, министр сказал, что на долю Сирии, Ирака и Афганистана приходится 40% беженцев и мигрантов.