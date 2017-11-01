Власти Греции обеспокоены значительным ростом потока мигрантов

АФИНЫ, 1 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство миграционной политики Греции обеспокоено значительным ростом потока мигрантов, ухудшением обстановки на островах и проблемами подготовки лагерей беженцев к зиме, заявил министр Яннис Музалас на пресс-конференции в среду.
В то же время чиновники в правительстве неофициально говорили РИА Новости, что в правительстве обеспокоены ростом миграционного потока, но не могут определить его природу и причины, связано ли это с изменением политики Турции.
"У нас есть изменения. С 15-20 августа есть рост потока беженцев по сравнению с тем, что было после установления соглашения между Европой и Турцией. В среднем ежедневно прибывали в марте 56 человек, в июле — 87. С 15 августа был рост ежедневных прибытий до 156 человек. В сентябре — 214 человек в день. Это продолжается и в октябре, с небольшим падением. Полных данных за месяц пока нет", — сказал Музалас.
"Это наибольшее количество беженцев и мигрантов, которые пытаются попасть в Европу за последнее время", — признал он.
"Это создает новую ситуацию. Появились трудности, но мы считаем, что соглашение между ЕС и Турцией продолжает действовать. Если позавчера на Лесбос, например, и прибыли 110 человек, это огромная разница по сравнению с 5 и 6 тысячами человек, прибывавшими до заключения соглашения между ЕС и Турцией. Правительство обеспокоено этим ростом. Мы не считаем, что со стороны Турции отменено соглашение с ЕС. Мы усилили дипломатическую активность, чтобы удостовериться, что соглашение с обеих сторон действует", — сказал министр.
Музалас заявил, что наибольшие трудности на островах.
"Программа правительства действует. Увеличивается число центров размещения. Однако есть и большое противодействие некоторых мэров островов и населения островов. Есть и ультраправые, расистские точки зрения, они мешают строительству лагерей", — сказал Музалас.
По его словам, тяжелая ситуация и на других островах.
Правительство старается оперативно вывозить беженцев и мигрантов с островов — "ежедневно в Пирей прибывают суда с беженцами".
Музалас заявил, что должно выполняться соглашение о возвращении нелегальных мигрантов с островов в Турцию и обязательства Европы по размещению их в европейских странах.
Он категорически опроверг утверждения ряда европейских изданий, что Греция незаконно отправляет мигрантов в Европу. "Границы закрыты. Никто не приезжает с мечтой жить в Греции", — заявил он.
Музалас сообщил, что, например, на Лесбосе есть 2,2 тысячи мест для беженцев, но прибыло более 5 тысяч человек. Подобная ситуация на Самосе, Леросе. Министр поблагодарил владельцев гостиниц, которые размещают у себя беженцев.
"Правительство Греции на случай чрезвычайной ситуации держит в резерве и "плавучие гостиницы" — круизные лайнеры для размещения беженцев и мигрантов", — сказал Музалас. Он не сообщил, сколько судов готовы, сказав лишь, что есть два типа судов — на 200 и на 500 мест.
"Почему люди боятся? Потому что они боятся, что у них не будет туризма. В этом году на островах был значительной рост туристов", — сказал Музалас. По его словам, министерство миграционной политики сделало многое, чтобы сохранить на островах безвизовый режим для туристов из Турции.
Музалас опроверг и публикации о росте преступности из-за миграции.
"Полиция нам сообщила, что на Самосе и Митилини преступность выросла из-за мигрантов и беженцев немного меньше, чем на 1%. На других островах — меньше чем на 0,5%", — сказал он.
Муазалас сообщил также, что на материковой части Греции правительство закроет лагеря беженцев в Элевсине, Трикале, Волосе.
Муазалас сообщил также, что Греция обратилась к Евросоюзу с просьбой немного раньше выдать деньги по программе помощи мигрантам, не меняя ее бюджета. "Это нужно для того, чтобы на зиму разместить беженцев по квартирам, нам нужно разместить их до марта", — сказал он.
На вопрос, из каких стран прибывают беженцы, министр сказал, что на долю Сирии, Ирака и Афганистана приходится 40% беженцев и мигрантов.