Трамп и Клинтон потратили $81 миллион на рекламу, заявили в Facebook

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Кандидаты в президенты США Хиллари Клинтон и Дональд Трамп в 2016 году потратили около 81 миллиона долларов на предвыборную кампанию в Facebook, при этом Россия якобы потратила около 46 тысяч долларов на политическую рекламу на платформах компании до президентских выборов, заявил главный юрисконсульт соцсети Колин Стретч.
"А сколько штабы Клинтон и Трампа потратили на выборы?", — продолжил сенатор.
"Вместе около 81 миллиона долларов", — ответил Колин Стретч.
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".