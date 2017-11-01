Трамп и Клинтон потратили $81 миллион на рекламу, заявили в Facebook

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Кандидаты в президенты США Хиллари Клинтон и Дональд Трамп в 2016 году потратили около 81 миллиона долларов на предвыборную кампанию в Facebook, при этом Россия якобы потратила около 46 тысяч долларов на политическую рекламу на платформах компании до президентских выборов, заявил главный юрисконсульт соцсети Колин Стретч.

Сенатор Рой Блант спросил представителя соцсети, сколько РФ потратила на рекламу, "которую мы рассматриваем как подрывную или политическую". По словам Стретча, эта сумма составила "примерно 100 тысяч долларов". При этом, по его словам, до выборов эта сумма составила 46 тысяч долларов.

"А сколько штабы Клинтон и Трампа потратили на выборы?", — продолжил сенатор.

"Вместе около 81 миллиона долларов", — ответил Колин Стретч.

Блант отметил, что в сравнении 46 тысяч долларов — крайне небольшая сумма. Стретч согласился с данным утверждением.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".