Британец изнасиловал собственную мать "из-за стресса"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Суд Ливерпуля приговорил к 15 годам тюремного заключения британца, изнасиловавшего свою девушку, а затем и собственную мать, сообщает газета The Independent.

По информации издания, злоумышленник напал на родительницу, угрожая ей отверткой. В суде 29-летний мужчина признал свою вину, но утверждал, что совершить преступление его побудил "стресс", вызванный тем, что он находился под следствием за изнасилование своей девушки.

Молодой человек надругался над матерью, находясь в состоянии наркотического опьянения. Незадолго до этого его выпустили под залог на время следствия по первому изнасилованию.

Когда судья сообщила обвиняемому, что того ждет длительный тюремный срок, тот впал в ярость и, выкрикивая ругательства в адрес бывшей подруги, бросился к стеклянной перегородке, отделявшей скамью подсудимых от зала. Чтобы успокоить подсудимого, троим приставам пришлось применить силу.