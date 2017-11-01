Нью-йоркский террорист ранее не попадал в поле зрения ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноя — РИА Новости. Устроивший теракт в Нью-Йорке уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов ранее не попадал в поле зрения ФБР, сообщил заместитель комиссара полиции города Джон Миллер.

"Господин Саипов никогда не был объектом (внимания со стороны — ред.) ни полиции Нью-Йорка, ни ФБР", — заявил Миллер на пресс-конференции.

По его словам, Саипов мог иметь связи с теми, кто находился в поле зрения правоохранительных органов.

Представитель полиции подтвердил, что Саипов был ранен в момент задержания и сейчас находится в больнице, где его уже допросили.

Во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.