Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
В украинской газовой отрасли — паника. Ситуация созревала давно, но масштабы краха стали понятны только сейчас. Все дело в газотранспортной системе (ГТС). Похоже, ей осталось жить от силы два года. Понимая это, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что принято решение создать консорциум из зарубежных компаний, которые будут теперь управлять ГТС. А Министерство топлива и энергетики Украины, которому "Нафтогаз" не подчиняется, утверждает, что ГТС будет, наоборот, передана в национальную госкомпанию "Магистральные газопроводы".
Как связаны газ и смена власти на Украине
На Украине ГТС называют "священной коровой конституции". Украинские лидеры начиная с 1991 года прекрасно понимали, что "труба" является чуть ли не единственным экономическим и политическим инструментом в руках власти: способом получить деньги при транспортировке российского газа в Европу.
Но когда в 2004 году он все же добился от Верховной рады согласия на создание такого консорциума, моментально произошла смена власти. И новый президент — Виктор Ющенко — об этом решении парламента "забыл".
По информации украинского независимого эксперта по энергетике Валентина Землянского, в прошлом году через ГТС Украины в Европу было прокачано 67 миллиардов кубометров газа. Почти двойное снижение объемов связано с общей конъюнктурой на рынке. Европа увеличивает потребление газа из других источников. Еще один фактор — ввод в действие "Северного потока".
Проект этого газопровода возник как реакция на непредсказуемость Украины. В частности, на антироссийскую политику президента Ющенко, который зимой 2008-2009 годов пытался "трубой" шантажировать Москву. А потом, вопреки указаниям Ющенко, премьер Украины Юлия Тимошенко подписала контракт с "Газпромом". И уже при следующем президенте Викторе Януковиче как раз за этот контракт получила тюремный срок.
Однако зимой 2013-2014 годов в Киеве случился Евромайдан. В результате Янукович был вынужден уехать из страны и перестал быть президентом. И его идея с консорциумом тоже умерла.
При чем здесь США?
В начале нынешнего века в США стали активно развивать новую отрасль экономики — добычу сланцевого газа. Поначалу цены были заоблачными, но потом технологии усовершенствовались: у американских нефтегазовых компаний появились возможности продавать излишки газа на других рынках.
Однако стоимость сланцевого газа и по добыче, и по транспортировке все равно больше, чем у природного. Поэтому США необходимо было не просто прийти на европейский газовый рынок, но и выжить с него крупного поставщика с более дешевой продукцией — то есть Россию.
В это же время — в декабре 2013 года — Россия начала строительство "Южного потока". Это был совместный проект ряда европейских компаний и "Газпрома". Первый газ в Европу по "Южному потоку" Россия планировала поставить в 2017 году. То есть ровно тогда, когда США планировали начать поставки сжиженного сланцевого газа.
Но "Южный поток" остановился. Евромайдан, Крым, Донбасс, введенные санкции США и ЕС в отношении России отодвинули реализацию "Южного потока", а потом проект и вовсе был остановлен.
Конец "незалежности"
Украинская власть все это время с тревогой следила за развитием ситуации. И когда возникла идея с прокладкой по дну Балтийского моря второй нитки "Северного потока", президент Украины Петр Порошенко сразу же заявил протест и обратился в структуры ЕС.
Европейские политики уже несколько раз делали закамуфлированные заявления против газового диктата США в Европе. Для них наличие "Северного потока — 2" — это возможность получить альтернативу дорогому американскому сланцевому газу.
А вот для Украины вступление в действие второй ветки "Северного потока" означает полный крах ГТС, а следовательно, и полный крах выращенной на этой трубе "независимости" и "государственности". Как считает эксперт по энергетике Валентин Землянский, после вступления в строй "Северного потока" в полном объеме ГТС Украины просто окажется никому не нужна.