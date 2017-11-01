Симоньян прокомментировала включение в список самых влиятельных женщин мира

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя свое появление в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, иронично заметила, что предпочла бы оказаться в другом списке этого бизнес-издания.

"Я бы, конечно, предпочла оказаться в другом списке "Форбс", но, как говорится, кто на что учился", — сказала Симоньян РИА Новости.

Журнал Forbes составляет множество рейтингов, большинство из которых связаны с оценками изданием богатства физических лиц или компаний, однако среди этих списков есть и рейтинги влиятельности.

В обнародованном в среду рейтинге самых влиятельных женщин мира Симоньян, впервые включенная в этот список, заняла 52-ю строчку, на 13 пунктов обойдя экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Выше Клинтон, на 49-м месте, оказалась и другая россиянка – глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Возглавила рейтинг канцлер Германии Ангела Меркель, на втором месте – британский премьер Тереза Мэй.

Forbes, комментируя появление Симоньян в этом рейтинге, отметил, что еще год назад большинство людей не знали, кто она такая, а "сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиа кругах".