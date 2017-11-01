Узбекистанцы считают, что после теракта в Нью-Йорке им пора забыть о США

ТАШКЕНТ, 1 ноя – РИА Новости. Информация о причастности бывшего гражданина Узбекистана к террористическому акту в Нью-Йорке вызвала большой резонанс в крупнейших узбекистанских группах в социальных сетях, сообщает Sputnik Узбекистан.

При этом, как отмечает агентство, тональность дискуссий в глобальной сети стала совсем другой, нежели чем это было всего полгода назад, во время обсуждений других терактов, в которых были замешаны бывшие граждане Узбекистана или этнические узбеки из соседних государств.

Тогда многие не верили в причастность узбекистанцев к этим трагедиям. Сегодня же практически не осталось тех, кто защищает своих соотечественников и отрицает их возможное участие.

"Вот что делает с людьми игиловская* пропаганда. А ведь раньше узбеки были очень миролюбивой нацией", — пишет один из пользователей.

"Наши граждане стали позорить нас все чаще и чаще — в России, Стокгольме, Америке и в других местах. Кроме того, они не только позорят, но и подставляют всю нашу республику", — написал другой.

Сайфулло Саипов переехал в США в 2010 году, выиграв в лотерее грин-карту. В связи с этим узбекистанцы задались вопросом: неужели американские спецслужбы не проверяют людей, участвующих в этой программе?

Многие предполагают, что сейчас США ужесточат процесс выдачи виз узбекистанцам и пересмотрят условия участия граждан республики в лотерее.

"Пора забыть о переезде в США, по крайней мере, на несколько лет", — считают в соцсетях.

Некоторые пользователи предположили, что вся эта акция может быть подстроена спецслужбами США для того, чтобы ужесточить иммиграционное законодательство, на котором настаивает президент Дональд Трамп.

Узбекистанцы ждут официальных данных от властей. По их мнению, заявления руководства республики должны прояснить ситуацию.

* Террористическая организация, запрещенная в России.