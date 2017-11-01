РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Узбекистанцы считают, что после теракта в Нью-Йорке им пора забыть о США

Сюжет:
Теракт в Нью-Йорке (68)
18:3801.11.2017
(обновлено: 18:42 01.11.2017)
03300
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАвтомобили специальных служб в районе места теракта в Нью-Йорке. 31 октября 2017Автомобили специальных служб в районе места теракта в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

ТАШКЕНТ, 1 ноя – РИА Новости. Информация о причастности бывшего гражданина Узбекистана к террористическому акту в Нью-Йорке вызвала большой резонанс в крупнейших узбекистанских группах в социальных сетях, сообщает Sputnik Узбекистан.

На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Craig Ruttle
У узбекской диаспоры в России нет данных о нью-йоркском террористе
При этом, как отмечает агентство, тональность дискуссий в глобальной сети стала совсем другой, нежели чем это было всего полгода назад, во время обсуждений других терактов, в которых были замешаны бывшие граждане Узбекистана или этнические узбеки из соседних государств.

Тогда многие не верили в причастность узбекистанцев к этим трагедиям. Сегодня же практически не осталось тех, кто защищает своих соотечественников и отрицает их возможное участие.

"Вот что делает с людьми игиловская* пропаганда. А ведь раньше узбеки были очень миролюбивой нацией", — пишет один из пользователей.

"Наши граждане стали позорить нас все чаще и чаще — в России, Стокгольме, Америке и в других местах. Кроме того, они не только позорят, но и подставляют всю нашу республику", — написал другой.

Место наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Craig Ruttle
Узбекистан готов помочь в расследовании теракта в Нью-Йорке
Сайфулло Саипов переехал в США в 2010 году, выиграв в лотерее грин-карту. В связи с этим узбекистанцы задались вопросом: неужели американские спецслужбы не проверяют людей, участвующих в этой программе?

Многие предполагают, что сейчас США ужесточат процесс выдачи виз узбекистанцам и пересмотрят условия участия граждан республики в лотерее.

"Пора забыть о переезде в США, по крайней мере, на несколько лет", — считают в соцсетях.

Теракт в Нью-Йорке
© REUTERS / Andrew KellyНападение произошло во вторник днем в юго-западной части района Манхэттен.На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© REUTERS / Andrew Kelly
Нападение произошло во вторник днем в юго-западной части района Манхэттен.
© AFP 2017 / Don EmmertВодитель проехал несколько улиц, сбивая людей на своем пути, после чего грузовик врезался в школьный автобус.Очевидцы на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AFP 2017 / Don Emmert
Водитель проехал несколько улиц, сбивая людей на своем пути, после чего грузовик врезался в школьный автобус.
© AP Photo / Craig RuttleПосле того, как водитель вышел из кабины грузовика, в него выстрелили сотрудники полиции. На данный момент задержанный находится в больнице.Велосипеды на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Craig Ruttle
После того, как водитель вышел из кабины грузовика, в него выстрелили сотрудники полиции. На данный момент задержанный находится в больнице.
© AP Photo / Craig RuttleПодозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная на территории России). Это позволило правоохранительным органам квалифицировать нападение, как теракт.На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Craig Ruttle
Подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная на территории России). Это позволило правоохранительным органам квалифицировать нападение, как теракт.
© REUTERS / Brendan McDermidЖертвами нападения стали восемь человек, в том числе пять граждан Аргентины. Более десяти человек получили ранения.Спасатели оказывают помощь пострадавшей в результате наезда грузовика на велосипедистов в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© REUTERS / Brendan McDermid
Жертвами нападения стали восемь человек, в том числе пять граждан Аргентины. Более десяти человек получили ранения.
© AP Photo / Bebeto MatthewsВ результате столкновения грузовика со школьным автобусом пострадали два ребенка и двое взрослых.На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Bebeto Matthews
В результате столкновения грузовика со школьным автобусом пострадали два ребенка и двое взрослых.
© AP Photo / Craig RuttleПо данным американских СМИ, водителем грузовика оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Craig Ruttle
По данным американских СМИ, водителем грузовика оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.
© AP Photo / Andres KudackiТелеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что у Саипова была просроченная грин-карта и в последние годы он жил в штате Нью-Джерси, но недавно какое-то время провел во Флориде.Очевидцы и журналисты на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Andres Kudacki
Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что у Саипова была просроченная грин-карта и в последние годы он жил в штате Нью-Джерси, но недавно какое-то время провел во Флориде.
© AFP 2017 / Don EmmertТелеканал CBS News утверждает, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке работал водителем в Uber.Полицейские на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AFP 2017 / Don Emmert
Телеканал CBS News утверждает, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке работал водителем в Uber.
© AP Photo / Mark LennihanМИД Узбекистана проверяет всю имеющуюся информацию о задержанном Сейфулло Саипове.Оказание помощи пострадавшему на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Mark Lennihan
МИД Узбекистана проверяет всю имеющуюся информацию о задержанном Сейфулло Саипове.
/

Место наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Andres Kudacki
МИД Узбекистана выясняет личность исполнителя теракта в Нью-Йорке
Некоторые пользователи предположили, что вся эта акция может быть подстроена спецслужбами США для того, чтобы ужесточить иммиграционное законодательство, на котором настаивает президент Дональд Трамп.

Узбекистанцы ждут официальных данных от властей. По их мнению, заявления руководства республики должны прояснить ситуацию.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Все новости Узбекистана читайте на сайте Sputnik Узбекистан >>

Теракт в Нью-Йорке
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Теракт в Нью-Йорке

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена