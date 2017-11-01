Расходы на аппарат президента Армении урежут из-за реформы конституции

ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. Финансирование аппарата президента Армении в 2018 году значительно сократится, заявил руководитель ведомства Армен Геворкян.

Как отмечает Sputnik Армения, сокращение расходов обусловлено конституционными реформами 2015 года, согласно которым Армения переходит от президентской к парламентской модели государственного управления.

Преемник Сержа Саргсяна останется главой государства, но эта формулировка Конституции во многом будет номинальной: исполнительная власть полностью перейдет к правительству, а принятые законопроекты президент сможет оспаривать только в Конституционном суде.

От президента к кабмину перейдет ведение Академией госуправления и Центр информации — его объединят с аналогичным центром в правительстве.

Туда же перейдут и имиджевые полномочия: поддержка национальных меньшинств и НПО.

Аппарат президента уже сократился с 410 до 330 человек, в итоге должно остаться 180-200 служащих. Затраты на командировки также уменьшатся почти вдвое.

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