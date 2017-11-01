ДУБАЙ, 1 ноя — РИА Новости. Дубай запускает проект "Солнечные школы" (Solar Schools Project), в следующем году в школах и университетах начнут устанавливать солнечные панели для экономии электроэнергии, сообщает издание Arabian Business.

На первом этапе в начале 2018 года солнечные батареи будут установлены в 10 частных школах. К 2020 году число учебных заведений, поддерживающих эту технологию, достигнет 100. Панели установят бесплатно, и они смогут сэкономить школам до 20% расходов на электроэнергию. Две тысячи панелей мощностью 500 киловатт расположатся на крыше школы или парковки.