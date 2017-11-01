Маргарита Симоньян обошла Клинтон в списке самых влиятельных женщин Forbes

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян обошла экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes.
Также в список вошла председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Первые строчки рейтинга заняли главы правительств ФГР и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мей, а также Мелинда Гейтс, супруга одного из создателей корпорации Microsoft. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заняла 65 строчку рейтинга.
Симоньян, впервые вошедшая в этот рейтинг, стала 52-ой.
"Еще год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиа кругах", — пишет Forbes.
Власти США подвергают работу телеканала критике и обвиняют его в пропаганде с целью "повлиять на американские выборы". При этом каких-либо доказательств в пользу своих претензий к телеканалу они не приводят. По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.