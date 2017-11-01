СМИ рассказали, что ждет Пучдемона, если он не явится в суд

Глава Женералитета Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. 10 октября 2017

Глава Женералитета Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. 10 октября 2017

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти Испании в случае неявки в суд бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, вероятнее всего, выдадут европейский ордер на его арест, пишет газета Pais со ссылкой на судебные источники.

Пучдемон и семеро бывших сотрудников его кабинета уехали в Брюссель в минувшие выходные. В понедельник генеральная прокуратура Испании подала судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств. Пучдемон и другие бывшие члены женералитета вызваны в суд 2 и 3 ноября для дачи показаний.

Ранее адвокат Пучдемона Поль Бекарт заявил, что его клиент не поедет в Мадрид, и предложил допросить его на территории Бельгии. Однако как сообщает издание, в этом случае следственный судья Кармен Ламела выдаст европейский ордер на арест экс-главы женералитета. Требование о "немедленном задержании" подследственных в случае неявки в суд содержится в исковом заявлении генпрокуратуры.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".