ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британский предприниматель Аррон Бэнкс назвал "полнейшей чушью" предположения о "российском следе" в его пожертвованиях на кампанию за выход из ЕС.
Объявлению избиркома предшествовал призыв парламентария-лейбориста Бена Брэдшоу расследовать источники финансов Бэнкса, сделавшего крупнейшее в британской истории пожертвование — 9 миллионов фунтов стерлингов — в пользу кампании за Brexit. Он отметил, что, "учитывая роль Кремля во влиянии на выборы в других странах, необходимо убедиться в том, что все источники пожертвований в преддверии референдума были легальные".
"Господи, я испугался", — таким насмешливым сообщением в Twitter Бэнкс отреагировал на новости о расследовании избиркома.
Отвечая на высказывание в Twitter сторонницы расследования, Бэнкс написал: "Полагаю, вы также приветствуете, если свет будет пролит на финансирование всех кампаний, в том числе и кампании за сохранение членства в ЕС. Мы – да".
"А предположения Guardian, раздутые Брэдшоу, о том, что Brexit финансировался россиянами, – это полная чушь от начала до конца", — отметил Бэнкс.
Русский след — в обед
"Моим единственным соприкосновением с "русскими" был шестичасовой обед с большим количеством выпивки с послом, когда мы выпили все, что у них было, и затем я описал этот обед в своей книге "Плохие ребята Брекзита", — добавил бизнесмен.
Завершил свое заявление Бэнкс словом Nostrovia, отсылающим, очевидно, к "на здоровье" — словосочетанию, которое, как считают многие иностранцы, россияне произносят в качестве тоста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Россия якобы направляла средства на поддержку кампании по выходу Соединенного Королевства из ЕС, заявил, что не может комментировать то, чего не было. Он неоднократно подчеркивал, что все обвинения в адрес Москвы в попытках повлиять на выборы в разных странах являются абсолютно голословными.