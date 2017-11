ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британский предприниматель Аррон Бэнкс назвал "полнейшей чушью" предположения о "российском следе" в его пожертвованиях на кампанию за выход из ЕС.

Ранее в среду британская избирательная комиссия объявила, что открыла расследование по делу о финансировании кампании за выход из ЕС в преддверии референдума 2016 года. Представитель избиркома сообщил РИА Новости, что расследование должно установить, была ли компания Better for the Country, директором которой является Бэнкс, первичным источником финансирования или же действовала как посредник. Другая цель расследования — выяснить, был ли Бэнкс истинным источником пожертвований, сделанных от его имени, а также имели ли место какие-либо транзакции с лицами, не имевшими право на то, чтобы делать пожертвования.

Объявлению избиркома предшествовал призыв парламентария-лейбориста Бена Брэдшоу расследовать источники финансов Бэнкса, сделавшего крупнейшее в британской истории пожертвование — 9 миллионов фунтов стерлингов — в пользу кампании за Brexit. Он отметил, что, "учитывая роль Кремля во влиянии на выборы в других странах, необходимо убедиться в том, что все источники пожертвований в преддверии референдума были легальные".

"Господи, я испугался", — таким насмешливым сообщением в Twitter Бэнкс отреагировал на новости о расследовании избиркома.

Отвечая на высказывание в Twitter сторонницы расследования, Бэнкс написал: "Полагаю, вы также приветствуете, если свет будет пролит на финансирование всех кампаний, в том числе и кампании за сохранение членства в ЕС. Мы – да".

"Мы считаем, что судебное расследование финансирования всех основных кампаний — Vote Leave, Britain Stronger In Europe and Leave.EU – с последующим докладом парламенту было бы лучшим способом покончить с этой чепухой раз и навсегда… Выступающий за сохранение членства в ЕС избирком не годится для своей роли и состоит из политических креатур от основных партий. Истеблишмент, выступающий за сохранение членства в ЕС, пытается дискредитировать результат референдума. Все это становится довольно скучным", — говорится в заявлении Бэнкса, переданном в РИА Новости ресурсом Leave.EU.

"А предположения Guardian, раздутые Брэдшоу, о том, что Brexit финансировался россиянами, – это полная чушь от начала до конца", — отметил Бэнкс.

Русский след — в обед

"Моим единственным соприкосновением с "русскими" был шестичасовой обед с большим количеством выпивки с послом, когда мы выпили все, что у них было, и затем я описал этот обед в своей книге "Плохие ребята Брекзита", — добавил бизнесмен.

Завершил свое заявление Бэнкс словом Nostrovia, отсылающим, очевидно, к "на здоровье" — словосочетанию, которое, как считают многие иностранцы, россияне произносят в качестве тоста.

Сомнения депутата Брэдшоу относительно источников состояния Бэнкса базируются на недавно опубликованном исследовании медиаплатформы Open Democracy под названием "Как Аррон Бэнкс смог позволить себе Brexit?" В этом исследовании ставится под вопрос, каким образом Бэнкс, испытывавший серьезные финансовые трудности в 2013 году, смог в 2016-м позволить себе неслыханную щедрость. В исследовании упоминается русская жена Бэнкса, якобы подозревавшаяся британскими спецслужбами в работе на российское правительство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Россия якобы направляла средства на поддержку кампании по выходу Соединенного Королевства из ЕС, заявил, что не может комментировать то, чего не было. Он неоднократно подчеркивал, что все обвинения в адрес Москвы в попытках повлиять на выборы в разных странах являются абсолютно голословными.