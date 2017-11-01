Боевые ресурсы ИГ* практически исчерпаны, заявили в Совфеде

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Боевые ресурсы ИГ* практически исчерпаны, боевики могут совершать лишь точечные атаки против тех, кто не может оказать сопротивления, заявил РИА Новости экс-главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"В целом же наезд на велосипедистов и школьный автобус на Манхэттене свидетельствует о том, что боевые ресурсы ИГ* практически исчерпаны. Террористы способны совершать лишь точечные удары против тех, кто не окажет сопротивления", — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что боевики сейчас "рассеиваются по миру", мигрируют в другие макрорегионы.

"Из Сирии целая волна хлынула в Ирак, Иран и Афганистан. Но представителей бандитских группировок достаточно и за пределами Востока. Многие из них живут в Европе, Штатах, Латинской Америке годами, а то и десятилетиями. Поэтому нельзя назвать ни одну точку мира, застрахованную от трагических событий", — заявил Бондарев.

Он подчеркнул, что предотвращать такие теракты, как произошедший накануне в Нью-Йорке — без использования взрывчатых веществ, совершённые одним человеком с помощью общедоступного средства передвижения — трудно, а число таких атак возросло.

Бондарев выразил надежду на то, что теракт, произошедший накануне в Нью-Йорке, убедит США в необходимости подлинной консолидации в борьбе с терроризмом и объединению усилий с Россией. "С терроризмом нужно бороться сообща и решительно, уйти от демагогии деления на "умеренных" и "неумеренных". Терроризм должен быть истреблён – и точка", — сказал он.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттена. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещена в России