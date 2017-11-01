Военные уничтожили боевиков, напавших на полицию в египетском эль-Вахате

КАИР, 1 ноя — РИА Новости. Египетские военные в среду уничтожили всех оставшихся участников нападения на полицейских в пустынном районе эль-Вахат, об этом заявил официальный представитель ВС страны.

В операции по поиску и уничтожению террористов участвовали ВВС Египта, спецназ и подразделения полиции. Первые группы скрывающихся террористов были обнаружены во вторник, по ним с воздуха были нанесены ракетные удары. Военным также удалось освободить захваченного ранее боевиками офицера полиции Мухаммеда аль-Хаиса.

В результате атаки террористов на полицейских 20 октября в районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира, по официальным данным, погибли 16 сотрудников структур МВД.