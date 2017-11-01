Кабмин Молдавии решил отозвать послов в США, Литве, Нидерландах и Бельгии

КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии приняло решение отозвать послов республики в США, Литве, Нидерландах и Бельгии.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии предлагает отозвать Аурелиу Чокой с должности посла республики в США. Соответствующий декрет будет передан на подпись президенту", — заявил на заседании правительства в среду глава ведомства Андрей Галбур.

Положительное решение по этому предложению принято было принято кабинетом министров. При этом министр не уточнил, по какой причине принято решение об отзыве молдавского дипломата.

Чокой был назначен на пост диппредставителя республики в конце июня этого года после переговоров между премьером Павлом Филипом и президентом Игорем Додоном.

Также правительство приняло решение отозвать посла Молдавии в Литве Валериу Фрижу, диппредствителя республики в Нидерландах Емилиан Бреничь и посла Молдавии в Бельгии Юрие Рэницэ. Соответствующие декреты также направят на подпись президенту республики.