Депутаты Рады предложили присвоить имя Окуевой скверу в Киеве

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с предложением назвать сквер возле посольства РФ именем погибшей на Украине Амины Окуевой, жены ранее обвиняемого в покушении на российского президента выходца из Чечни Адама Осмаева, сообщил в среду депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

По данным МВД Украины, в понедельник Осмаев был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство". На Украине заявляли, что в убийстве Окуевой "просматривается "чеченский след". Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что за убийством Окуевой стоят украинские спецслужбы.

"Игорь Мосийчук вместе с коллегами — народными депутатами Андреем Лозовым, Дмитрием Линько, Евгением Дейдеем, Антоном Геращенко обратились к киевскому мэру Виталию Кличко с предложением присвоить скверу в Соломенском районе столицы, который расположен возле посольства Российской Федерации на пересечении улиц Сурикова и Богдановской и Воздухофлотского проспекта, имя погибшей Амины Окуевой", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Он также прикрепил фотографию депутатского общения к мэру.

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.