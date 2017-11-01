Депутаты Рады предложили присвоить имя Окуевой скверу в Киеве

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с предложением назвать сквер возле посольства РФ именем погибшей на Украине Амины Окуевой, жены ранее обвиняемого в покушении на российского президента выходца из Чечни Адама Осмаева, сообщил в среду депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.
По данным МВД Украины, в понедельник Осмаев был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство". На Украине заявляли, что в убийстве Окуевой "просматривается "чеченский след". Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что за убийством Окуевой стоят украинские спецслужбы.
"Игорь Мосийчук вместе с коллегами — народными депутатами Андреем Лозовым, Дмитрием Линько, Евгением Дейдеем, Антоном Геращенко обратились к киевскому мэру Виталию Кличко с предложением присвоить скверу в Соломенском районе столицы, который расположен возле посольства Российской Федерации на пересечении улиц Сурикова и Богдановской и Воздухофлотского проспекта, имя погибшей Амины Окуевой", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.
Он также прикрепил фотографию депутатского общения к мэру.
В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".