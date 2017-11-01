В Бангладеш задержали пилота по подозрению в подготовке теракта

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Полиция Бангладеш задержала пилота авиалиний Biman Bangladesh Airlines по подозрению в подготовке теракта, сообщает портал Bdnews24 со ссылкой на полицию.

Правоохранительные органы задержали второго пилота Саббира Амама (Sabbir Amam) и несколько его сообщников во вторник. В среду суд выдал ордер на временный арест Амама и еще трех человек для проведения допроса.

Как заявил представитель Батальона быстрого реагирования Бангладеш (RAB), Амам признался, что планировал угнать самолет и совершить атаку на высших государственных чиновников или переправить его на Ближний Восток.

По данным полиции, Амам имеет связи с местной исламистской организацией "Джамаат уль-муджахеддин" (Jamaat-ul-Mujahideen, JMB). Группировка выступает за введение в стране законов шариата и заявляет, что представляет в Бангладеш террористическую группировку "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещена в Росcии