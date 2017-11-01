Защита Младича просит МТБЮ отложить вынесение приговора

БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Адвокаты экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича подали в среду запрос Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ) с тем, чтобы отложить вынесение вердикта, назначенное судом на 22 ноября, сообщил защитник обвиняемого Бранко Лукич.

Защита Младича официально обратилась к судебной коллегии МТБЮ с просьбой о переносе сроков оглашения вердикта, также адвокаты требуют до вынесения приговора обнародовать медицинскую документацию по состоянию здоровья генерала, а также утвердить, способен ли он физически участвовать в процессе.

"Мы уже 10 месяцев добиваемся того, чтобы была доставлена документация и было утверждено, способен ли генерал участвовать в процессе, так как исследования показывают, что он пережил несколько инсультов. Большую часть мы получили, но не все, а для точной оценки состояния здоровья необходимы все документы", — цитирует агентство Танюг Лукича.

В начале октября минюст Сербии сообщил, что предоставил МТБЮ необходимые гарантии для обследования и лечения Младича в Белграде.

Ранее защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала от трибунала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Трибунал в отпуске его для лечения в РФ отказал в мае текущего года с формулировкой, что "не уверен, что обвиняемый вернется в суд".

Семья опасается за здоровье и жизнь Ратко Младича, перенесшего два инсульта и инфаркт, и настаивает на необходимости лечения вне Гаагского трибунала.

Процесс по делу генерала Младича, которого МТБЮ обвиняет в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов, начался 16 мая 2012 года. Во время конфликта генерал Младич командовал армией Республики Сербской. Он 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. Обвинение требует для экс-командующего боснийских сербов пожизненного заключения.