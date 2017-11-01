Власти ДНР передали в МУС более 400 дел о ранении и гибели людей в Донбассе

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Комиссия по фиксации военных преступлений Киева в Донбассе передала в Международной уголовный суд материалы о ранении и гибели почти 440 человек с начала военного конфликта, сообщила журналистам представитель общественной комиссии Елена Шишкина.

"Всего за период своей деятельности комиссия передала в Международный уголовный суд сведения по 437 жителям Донецкой народной республики, погибшим и раненным в ходе военной агрессии Киева, включая 302 взрослых и 135 несовершеннолетних", — сказала она.

Шишкина добавила, что только за октябрь текущего года комиссия передала в прокуратуру уголовного суда доказательную базу по 39 подобным эпизодам, в результате которых пострадало 50 человек, из них погибло 20, еще 30 получили ранения, включая двух несовершеннолетних.