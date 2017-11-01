Самым богатым жителем Финляндии стал бизнесмен-компьютерщик

ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости. Богатейшим жителем Финляндии в 2016 году стал Илкка Паананен (Ilkka Paananen), директор компании, специализирующейся на разработке компьютерных игр для мобильных устройств Supercell.
По данным налоговиков, лидером среди политиков с самым большим доходом за 2016 год стал премьер-министр страны Юха Сипиля (Juha Sipilä) получив 375 801 евро.
Президент страны Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) в 2016 году заработал 126 000 евро в качестве заработной платы, которая не облагается налогом, а также получил 16 380 евро в качестве иных доходов. Бывший президент Финляндии — Тарья Халонен (Tarja Halonen) заработала в 2016 году 94 818 евро.
Помимо граждан, налоговая служба опубликовала список и крупнейших налогоплательщиков среди корпораций. В их числе названы банковские группы Nordea (179 миллионов евро за год) и OP (169 миллионов евро за год), а также местная "дочка" немецкого фармацевтического гиганта Bayer (134 миллиона евро за год).