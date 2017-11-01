Самым богатым жителем Финляндии стал бизнесмен-компьютерщик

ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости. Богатейшим жителем Финляндии в 2016 году стал Илкка Паананен (Ilkka Paananen), директор компании, специализирующейся на разработке компьютерных игр для мобильных устройств Supercell.

Как следует из данных, опубликованных налоговой службой страны, годовой доход Паананена составил 47 966 038 евро. Примечательно, что в десятку самых богатых финнов вошли семь представителей компании Supercell.

По данным налоговиков, лидером среди политиков с самым большим доходом за 2016 год стал премьер-министр страны Юха Сипиля (Juha Sipilä) получив 375 801 евро.

Президент страны Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) в 2016 году заработал 126 000 евро в качестве заработной платы, которая не облагается налогом, а также получил 16 380 евро в качестве иных доходов. Бывший президент Финляндии — Тарья Халонен (Tarja Halonen) заработала в 2016 году 94 818 евро.

Помимо граждан, налоговая служба опубликовала список и крупнейших налогоплательщиков среди корпораций. В их числе названы банковские группы Nordea (179 миллионов евро за год) и OP (169 миллионов евро за год), а также местная "дочка" немецкого фармацевтического гиганта Bayer (134 миллиона евро за год).