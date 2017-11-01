Палаточный городок у Рады обнесли деревянными заграждениями

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Жители палаточного городка у здания Верховной рады Украины установили на проходах на территорию своего лагеря деревянные заграждения, передает корреспондент РИА Новости.

На проходах к палаточному городку со стороны улицы Грушевского в два ряда установлены деревянные заграждения, напоминающие противотанковые "ежи". Кроме того, деревянные изделия обмотаны проволокой без колючек.

Пройти на территорию палаточного городка можно после досмотра личных вещей охраной митингующих.

Полиции в районе палаточного городка почти нет, подъезды к Раде охраняет патрульный автомобиль, также рядом дежурят пожарная машина, спасатели и скорая помощь.В лагере обстановка спокойная.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.

В воскресенье у Рады прошло вече, организованное Саакашвили. Политик заявил, что намерен выдвинуть властям новые требования, и призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября. Сейчас у здания парламента остаются несколько десятков человек с палатками.