Бывший глава агентства по инвестициям готов возместить убытки Украине

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Экстрадированный из Панамы экс-глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив заявил, что решил возместить убытки государству независимо от решения суда.

Ранее в среду глава Генпрокуратуры Юрий Луценко сообщил, что Панама экстрадировала на Украину Каськива, подозреваемого в хищении около 300 тысяч долларов госсредств. Печерский районный суд Киева арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога на сумму около 6 тысяч долларов. Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Каськив освобожден, в течение пяти дней он должен внести денежный залог.

Экс-глава Госагентства по инвестициям подтвердил, что добровольно вернулся на Украину, чтобы доказать "свою правоту в суде".

"Для того чтобы прекратить спекуляции по убыткам государству, решил их возместить независимо от окончательного решения суда. По этим же причинам решил самостоятельно оплатить перелет", — написал Каськив в среду на своей странице в Facebook.

В августе 2016 года Луценко заявил о задержании Каськива в Панаме. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Каськива по статье "присвоение, растрата имущества и служебный подлог". Он подозревается в хищении примерно 300 тысяч долларов госсредств в 2012–2013 годах. Генпрокуратура Украины сообщила, что готовит документы в Панаму для экстрадиции Каськива. Экс-чиновник подавал ходатайство о предоставлении ему политического убежища, однако Панама отказала.