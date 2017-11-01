Крымские татары и украинцы готовы рассказать ООН о ситуации на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Делегации украинских и крымско-татарских организаций Крыма готовы отправиться в ООН, чтобы донести до международной общественности реальную обстановку на полуострове, сообщили РИА Новости представители этих организаций.
"Мы готовы отправиться, если нам будет гарантирована безопасность, в ООН и донести голос крымских татар до международной общественности. В ООН обязаны знать правду о положении и развитии крымско-татарского народа, а не руководствоваться только искаженной информацией, предоставляемой киевским властями", — сказал РИА Новости глава межрегионального общественного движения крымско-татарского народа "Къырым" Ремзи Ильясов.
Готовность отправиться в ООН подтвердил и заместитель руководителя украинской национально-культурной автономии "Возрождение в единстве" Роман Билык.
По его словам, в составе Украины крымчане могли только мечтать о трех государственных языках, не говоря уже о тех полномочиях, которые получила республика после воссоединения с Россией. "Сегодня, у нас на всех официальных бумагах шапки на русском, украинском и крымско-татарском языках", — подчеркнул Билык.
Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что ООН стоит направить в Крым своих представителей для ознакомления с ситуацией на полуострове, а не делать выводы, исходя из домыслов украинских властей.
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