Крымские татары и украинцы готовы рассказать ООН о ситуации на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Делегации украинских и крымско-татарских организаций Крыма готовы отправиться в ООН, чтобы донести до международной общественности реальную обстановку на полуострове, сообщили РИА Новости представители этих организаций.

Киев в конце октября внес в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал его "очень сильным и жестким". По его словам, в проекте резолюции говорится, что Россия должна выполнить решение Международного суда ООН, в том числе отменить запрет организации "Меджлис крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ), и предоставить доступ в Крым международным организациям. По данным пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, в резолюции также "подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках" в Крыму. Как передает агентство "Укринформ", Николенко отметил, что голосование по проекту резолюции пройдет в комитете с середины ноября, а в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в ГА ООН. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что Украина пытается отвлечь внимание от собственных проблем, внося в ООН проект резолюции по правам человека в Крыму.

"Мы готовы отправиться, если нам будет гарантирована безопасность, в ООН и донести голос крымских татар до международной общественности. В ООН обязаны знать правду о положении и развитии крымско-татарского народа, а не руководствоваться только искаженной информацией, предоставляемой киевским властями", — сказал РИА Новости глава межрегионального общественного движения крымско-татарского народа "Къырым" Ремзи Ильясов.

Готовность отправиться в ООН подтвердил и заместитель руководителя украинской национально-культурной автономии "Возрождение в единстве" Роман Билык.

"Мы готовы в числе первых отправиться в ООН, чтобы призвать международное сообщество реально и объективно смотреть на вещи. Крым преобразовывается на глазах, решаются проблемы, которые украинскими правителями отодвигались десятилетиями ", — сказал РИА Новости Билык.

По его словам, в составе Украины крымчане могли только мечтать о трех государственных языках, не говоря уже о тех полномочиях, которые получила республика после воссоединения с Россией. "Сегодня, у нас на всех официальных бумагах шапки на русском, украинском и крымско-татарском языках", — подчеркнул Билык.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что ООН стоит направить в Крым своих представителей для ознакомления с ситуацией на полуострове, а не делать выводы, исходя из домыслов украинских властей.

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