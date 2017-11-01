Владелец Nautilus не знает причины смерти журналистки, заявила адвокат

СТОКГОЛЬМ, 1 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Следователи неправильно истолковали показания датского изобретателя и владельца подводной лодки Nautilus Петера Мадсена, подозреваемого в убийстве шведской журналистки Ким Валль, заявила адвокат Мадсена Бетина Хальд Энгмарк.
"Мой клиент не знает, почему она умерла", — сказала датскому телеканалу TV2 Энгмарк. Она заметила, что когда ее клиент находился в верхней части подлодки, то внутри нее из-за пониженного давления могли выхлопные газы.
"Я была на допросе. Я прочитала весь текст его объяснения. И нигде он не сказал, что он знает, от чего она (Валль) умерла", — продолжила адвокат.
Ким Валль исчезла, после того как отправилась в плавание с Мадсеном на построенной им подлодке Nautilus 10 августа. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки: якобы на ее голову упала тяжелая крышка люка весом в 70 кг. Ее тело обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей.
Планируется, что суд по делу Мадсена начнется 8 марта и закончится 25 апреля 2018 года.