Владелец Nautilus не знает причины смерти журналистки, заявила адвокат

СТОКГОЛЬМ, 1 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Следователи неправильно истолковали показания датского изобретателя и владельца подводной лодки Nautilus Петера Мадсена, подозреваемого в убийстве шведской журналистки Ким Валль, заявила адвокат Мадсена Бетина Хальд Энгмарк.

По сведениям полиции, в понедельник Мадсен на допросе сказал, что Ким Валль умерла в результате отравления угарным газом на подлодке в тот момент, когда он находился на палубе подлодки. Кроме того, он признал, что впоследствии осуществил расчленение тела и бросил все его части в бухту Кёге.

"Мой клиент не знает, почему она умерла", — сказала датскому телеканалу TV2 Энгмарк. Она заметила, что когда ее клиент находился в верхней части подлодки, то внутри нее из-за пониженного давления могли выхлопные газы.

"Я была на допросе. Я прочитала весь текст его объяснения. И нигде он не сказал, что он знает, от чего она (Валль) умерла", — продолжила адвокат.

Мадсен находится под арестом до 15 ноября. Он подозревается в непристойном обращении с телом, в том числе и сексуального характера, а также в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать статью о Мадсене.

Ким Валль исчезла, после того как отправилась в плавание с Мадсеном на построенной им подлодке Nautilus 10 августа. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки: якобы на ее голову упала тяжелая крышка люка весом в 70 кг. Ее тело обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей.

В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки, и что следов перелома на черепе нет. Полиция продолжает поиск рук журналистки и пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели. Мадсен продолжает настаивать на том, что произошедшее стало результатом несчастного случая.

Планируется, что суд по делу Мадсена начнется 8 марта и закончится 25 апреля 2018 года.