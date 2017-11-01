В ЛНР сообщили об обнаружении у силовиков техники, запрещенной "Минском-2"

ЛУГАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила запрещенное минскими договоренностями вооружение украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ (вооруженных сил Украины), запрещенных минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения", — сказал Марочко.

По его словам, в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское, Новозвановки и Крымского зафиксированы минометы калибра 120 и 82 миллиметра и зенитные установки ЗУ 23-2, а также БМП-1, БМП – 2 и гранатометы различных типов.