Премьер Израиля направил в США соболезнования после теракта в Нью-Йорке

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с терактом в Нью-Йорке, который унес жизни восьми человек, и заявил о солидарности с жителями города и всем американским народом.

Канцелярия главы правительства распространила его обращение к президенту США Дональду Трампу, губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэру города Биллу Де Блазио.

"Мы поддерживаем наших друзей в Нью-Йорке и всех американцев, переживших еще одну ужасающую атаку исламистского террора. Мы молимся за пострадавших в теракте и их родных. Вместе мы одолеем террористическую заразу", — говорится в послании.

Накануне в центре Нью-Йорка грузовик выехал на велосипедную дорожку, проехал несколько улиц, сбивая на пути велосипедистов, и врезался в школьный автобус. В результате погибли восемь человек, более десяти ранены. Нападавшего ранили и задержали полицейские. Им, по данным американских СМИ, оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.