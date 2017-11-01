Трамп раскритиковал программу розыгрыша виз после теракта в Нью-Йорке

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после теракта во вторник в Нью-Йорке раскритиковал Диверсификационную лотерею (Diversity Visa Lottery Program) — программу розыгрыша виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя США.

"Террорист прибыл в нашу страну благодаря так называемой Диверсификационной лотерее, прелести Чака Шумера (сенатора от Демократической партии — ред.). Я хочу реальных заслуг", — написал Трамп в микроблоге Twitter.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2017 г.

"Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного более крепкими и умными", — продолжил он.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован.

К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом. По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.