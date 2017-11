В Британии открыли расследование по делу о спонсировании кампании за Brexit

ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британская избирательная комиссия открывает расследование по делу о финансировании кампании за выход из ЕС в преддверии референдума 2016 года.

"Сегодня избирком официально объявляет о том, что начал расследовать то, нарушила ли кампания Better for the Country Limited (BFTCL) и лично Аарон Бэнкс правила финансирования кампаний в связи с пожертвованиями в преддверии референдума 2016 года", — сообщил представитель избиркома РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что избирком намерен установить, была ли компания Better for the Country, директором которой является Бэнкс, первичным источником финансирования или же она действовала как посредник. "Также целью расследования станет выяснение того, был или нет мистер Бэнкс истинным источником пожертвований, сделанных от его имени, а также имели ли место какие-либо транзакции с лицами, не имевшими право на то, чтобы делать пожертвования", — отметил собеседник агентства.

Ранее парламентарий-лейборист Бен Брэдшоу призвал избирком расследовать источники финансов предпринимателя Аарона Бэнкса, сделавшего крупнейшее в британской истории пожертвование — в размере 9 миллионов фунтов стерлингов — в пользу кампании за Brexit. Он отметил, что "учитывая роль Кремля во влиянии на выборы в других странах, необходимо убедиться в том, что все источники пожертвований в преддверии референдума были легальные".

Сомнения Брэдшоу базируются на недавно опубликованном исследовании медиаплатформы Open Democracy под названием "Как Аарон Бэнкс смог позволить себе Brexit?" В этом исследовании ставится под вопрос то, каким образом Бэнкс, испытывавший серьезные финансовые трудности в 2013 году, смог в 2016-м позволить себе неслыханную щедрость. В исследовании упоминается русская жена Бэнкса, якобы подозревавшаяся британскими спецслужбами в работе на российское правительство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Россия якобы направляла средства на поддержку кампании по выходу Соединенного Королевства из ЕС, заявил, что не может комментировать то, чего не было. Он неоднократно подчеркивал, что все обвинения в адрес Москвы в попытках повлиять на выборы в разных странах являются абсолютно голословными.