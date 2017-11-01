МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ситуация вокруг расследования якобы вмешательства России в выборы в США является коллективной паранойей, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не рассматриваем это как что-либо, кроме как коллективную паранойю. Мы считаем, что единственное приемлемое объяснение этому, которое может быть предложено, — это продолжающаяся внутренняя политическая борьба в США", — сказал он в эфире телеканала RT.

Ранее Рябков в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что Москва следит за ходом расследования в США, но в целом относится к этому скептически и постепенно теряет интерес "к этой мышиной возне".

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента США Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.