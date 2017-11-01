В Кремле теракт в Нью-Йорке назвали бесчеловечной атакой

Полиция в районе места теракта в Нью-Йорке. 1 ноября 2017

Полиция в районе места теракта в Нью-Йорке. 1 ноября 2017

ТЕГЕРАН, 1 ноя – РИА Новости. В Кремле назвали бесчеловечной и трагической террористическую атаку в Нью-Йорке.

"Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная", — заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На Манхеттене 31 октября грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Полиция задержала водителя. Погибли восемь человек, более десяти пострадали. Власти считают случившееся терактом.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещена в России