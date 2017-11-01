В ЛНР назвали самое "горячее" направление у линии соприкосновения

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики считает попаснянское направление самым "горячим" по количеству обстрелов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.

"Практически ежедневно обстрелу подвергались (последние четыре дня — ред.) окрестности Первомайска, Калиново, Калиновки, Фрунзе, Желобка и ряда других населенных пунктов. В процентном соотношении больше всего обстрелы велись на попаснянском направлении. Это направление можно считать самым горячим на линии соприкосновения", — сказал Марочко.

По его словам, в Народной милиции связывают напряженную ситуацию в данном районе с тем, что на этом направлении размещается бригада силовиков, командир которой, по данным оборонного ведомства ЛНР, продвигает "фашистскую идеологию".

"Если проанализировать обстановку за последние три-четыре дня, то можно сделать вывод, что по всей линии соприкосновения идет обострение", — заявил Марочко.